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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Майами» выложил объявление о поиске директора по развитию в YouTube на следующий день после анонса перехода Джеймса

« Майами » выложил объявление о поиске нового директора по развитию в YouTube. Клуб приступил к поиску специалиста на следующий день после анонса в официальном аккаунте перехода свободного агента Леброна Джеймса .

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