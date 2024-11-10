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Царьград

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Враг испытывает ПВО на прочность: В регионах пожары. Жёсткий удар особо опасными БПЛА – рои дронов летят на Москву. План "Ковёр" в столице

Враг испытывает ПВО на прочность: В регионах пожары. Жёсткий удар особо опасными БПЛА – рои дронов летят на Москву. План "Ковёр" в столице

Противник нанёс массированный удар по регионам России. Есть пострадавшие, зафиксированы пожары. Враг испытывает ПВО на прочность.

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