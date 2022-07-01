В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае, состоялась тренировка по РХБ защите

В тренировке приняли участие около 200 военнослужащих подразделения РХБ защиты, а также было задействовано 15 единиц специальной техники.
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