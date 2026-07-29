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Царьград

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Полянский: PAS как «Титаник» теряет доверие избирателей

Полянский: PAS как «Титаник» теряет доверие избирателей

В эфире программы «Экспертиза» журналист и бывший депутат Михаил Полянский отметил, что интенсивный темп работы парламента, установивший рекорды по количеству рассмотренных законопроектов в конце весенне-летней сессии, не позволяет депутатам в полной мере ознакомиться с содержанием принимаемых законов.

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