Полянский: PAS как «Титаник» теряет доверие избирателей

В эфире программы «Экспертиза» журналист и бывший депутат Михаил Полянский отметил, что интенсивный темп работы парламента, установивший рекорды по количеству рассмотренных законопроектов в конце весенне-летней сессии, не позволяет депутатам в полной мере ознакомиться с содержанием принимаемых законов.