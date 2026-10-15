У меня вчера была Минутка пессимизма, но добрые русские люди меня утешили комментариями, например: "Украина так хотела в НАТО, что теперь НАТО вна Украине, а русские радостно бомбят украинцев вместе с НАТО, потому что Украине не дали пятого пункта.
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