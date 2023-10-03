Касаткина не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Пекине

Дарья Касаткина в двух сетах проиграла Синьюй Ван. В Пекине завершился матч 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Дарья Касаткина встречалась с Синьюй Ван.
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