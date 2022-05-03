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Белоруссия поменяла маршрут своего экспорта - Владивосток вместо Одессы

Белоруссия поменяла маршрут своего экспорта - Владивосток вместо Одессы

После начала спецоперации России на Украине и санкций Запада Белоруссия, против которой также ввели санкции, столкнулась с проблемой доставки экспортной продукции.

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