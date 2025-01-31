Создание кампуса в Тюмени обойдется бюджету на 5 млрд рублей больше из-за решения властей вводить объекты поэтапно 

Правительство Тюменской области меняет условия концессионного соглашения на создание межуниверситетского кампуса в Тюмени, которое заключено с компанией «Врата Сибири» (подконтрольна ООО «Системные концессии», аффилированной с ПАО АФК «Система» Владимира Евтушенко).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии