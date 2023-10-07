«Должен ответить»: раздавивший медведя дальнобойщик разыскивается в Новосибирской области

Все правильно сделал что уехал, хорошо ни кто не пострадал в том числе транспорт. Бред Российского сумасшедшего законодательства, животное бросается под машины, гибнет водитель , и его посмертно обвиняют в гибели животного. Того кто придумал такой закон, нужно загнать в лес к лосям кабанам и медведям , может тогда поймет на сколько они дикие, также как этот дикий изобретатель законов и ответственности. Это лесхоз должен платить человеку ущерб от животного!!!!

С

Сергей

Все правильно сделал. Водитель в чем виноват? Медведь сам вышел на дорогу и поплатился. Водитель же его не выслеживал на фуре. Я удивляюсь с таких идейных: ответить по закону и т.д. А для чего такие законы выдумывать? Государство или депутаты лично на свои деньги зверюгу выкормили? Откуда такие суммы штрафов?! Где расчеты вложений. Что сделало государство для зверей? А, ну да, как же. Оно объявило о защите тигров, учредили питомник "Зов тигра". И теперь тигрятки живут радуются, ходят в соседнее село ~на дискотеку~, т.е. жрут местных собачек, а иной раз и их хозяев. Но почему то ни один "защитник" не пришел к тиграм и не заставил заплатить штраф за собачку. Или мишка косолапый по лесу шел, да и зашёл в село по пути, закусить местной коровой, да и ещё собачкой, которую житель спустил на защиту это коровы. А депутаты, Минприроды? Как думаете, вкусненько мишке было. А мишка штраф заплатит? А на Камчатке сколько случаев. В лес за грибами страшно ходить. Какой-то блядь бред! Человеческая жизнь и имущество, дешевле мишкиной.