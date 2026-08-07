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Царьград

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Росатом: Китайские рейсы по Севморпути вырастут до 30 к 2026 году

Росатом: Китайские рейсы по Севморпути вырастут до 30 к 2026 году

К 2026 году количество контейнерных рейсов китайских компаний на Севморпути достигнет 30. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, отметив растущий интерес к арктическому маршруту на фоне нестабильности в Персидском заливе.

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