На юге Астраханской области произошло страшное ДТП на федеральной трассе: 3 погибших, 3 пострадавших

Госавтоинспекция и прокуратура Лиманского района проводят проверку случившегося. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 14 апреля в 23:25 в Лиманском районе, на 126-ом километре федеральной трассе Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр – Махачкала, произошло ДТП: автомобиль BAW, которым управлял 43-летний гражданин Узбекистана, cтолкнулся с движущимся в попутном направлении Mersedes c полуприцепом «Тонар», который вел 29-летний житель северокавказской республики.