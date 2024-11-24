Заезжие басмачи оккупируют заведения общепита и пытаются устанавливать свои правила

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Семен Борисов
Все всё знают и ниХ не делают,а лоббисты типа Затулина ещё и ратуют за завоз для увеличения населения,только какого и для чего???Законы должны приниматься быстро,таково требование времени и с восточными должен быть введён визовый режим!
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