На недавнем саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза столкнулись с серьёзными разногласиями при обсуждении ключевых стратегических вопросов, что привело к повышенным тонам и крикам, сообщил Politico со ссылкой на присутствовавших европейских дипломатов.
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