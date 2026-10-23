На недавнем саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза столкнулись с серьёзными разногласиями при обсуждении ключевых стратегических вопросов, что привело к повышенным тонам и крикам, сообщил Politico со ссылкой на присутствовавших европейских дипломатов.