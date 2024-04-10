Землетрясения и финансовые проблемы: астрологический прогноз на апрель 2024 года Елена ГалицкаяВ последнее время мир переживает неспокойные времена, и астрологи связывают это с периодом Великой мутации, продолжающимся до 2025 года.
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