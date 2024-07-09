Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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  • Надежда Белугина
    Успехов вам, защитники. Возвращайтесь живыми.Пришедшие в пункт...
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Найти истоки своих семей жители Западного Дегунина смогут при помощи нового сервиса

Главархив Москвы разработал сервис, где опубликованы оцифрованные документы прошлых веков. Как сообщила пресс-служба Главархива, новый сервис будет особенно интересен и полезен для тех, кто интересуется своей родословной К тому же, на помощь исследователям генеалогии приходит искусственный интеллект.

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