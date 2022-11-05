Создатель фильма ужасов о Винни-Пухе снимет слэшер о Питере Пэне

После того, как фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» выйдет в ограниченном прокате, его режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд приступит к работе над адаптацией «Питера Пэна», которая, как утверждается, получит название «Питер Пэн: Кошмар Неверленда».