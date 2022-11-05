Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    ОДКБ уйдёт, а вы куда уйдёте затем? Или надеетесь на помощь Макрона и ходунка Джо? Нет у вас шансов выстоять против А...Пашинян заявил, ч...
  • Александр
    А здравый смысл у них кончился давно!!!!В США заявили, чт...
  • Александр Котов
    Завидуют?Супер-откровенное...

Создатель фильма ужасов о Винни-Пухе снимет слэшер о Питере Пэне

Создатель фильма ужасов о Винни-Пухе снимет слэшер о Питере Пэне

После того, как фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» выйдет в ограниченном прокате, его режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд приступит к работе над адаптацией «Питера Пэна», которая, как утверждается, получит название «Питер Пэн: Кошмар Неверленда».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх