Трамп: миллионы долларов уходят на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет

По словам Трампа, это "тотальное мошенничество", которое процветало в Соединенных Штатах при администрации экс-президента Президент США Дональд Трамп возмутился, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст по госреестрам превышает 200 лет.
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