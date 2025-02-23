Трамп: миллионы долларов уходят на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет

По словам Трампа, это "тотальное мошенничество", которое процветало в Соединенных Штатах при администрации экс-президента Президент США Дональд Трамп возмутился, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст по госреестрам превышает 200 лет.