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Добрый Мир

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"Продаём всё, чтобы воевать за русских": Англичане, ирландцы и японцы в рядах нашей армии

"Продаём всё, чтобы воевать за русских": Англичане, ирландцы и японцы в рядах нашей армии

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 78K прочитали На стороне русских воюют японец, колумбийские морпехи и британские коммунисты, которых английская пресса называет предателями.

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