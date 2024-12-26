27 декабря в России отмечается День спасателя Российской Федерации. Это профессиональный праздник для всех тех, кто посвятил свою жизнь спасению окружающих, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф.
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