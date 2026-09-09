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Регионы России

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VK создает цифровые пространства для участников Международного фестиваля молодежи — 2026 в Екатеринбурге

VK создает цифровые пространства для участников Международного фестиваля молодежи — 2026 в Екатеринбурге

С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи (МФМ-2026), который объединит 10 тысяч молодых людей из 191 страны.

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