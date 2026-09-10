В Лондоне задержаны семь мужчин после нападения с холодным оружием

В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали семь мужчин после инцидента с применением холодного оружия.
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