Дзюба заявил, что Овечкину будет тяжело побить рекорд Гретцки в этом сезоне НХЛ

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба в программе "Хороший хоккей" на Кинопоиске заявил, что российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину будет трудно побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем сезоне.
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