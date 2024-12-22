Дзюба заявил, что Овечкину будет тяжело побить рекорд Гретцки в этом сезоне НХЛ

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба в программе "Хороший хоккей" на Кинопоиске заявил, что российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину будет трудно побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в текущем сезоне.