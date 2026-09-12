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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карандин о КХЛ: «Сокращая серии буллитов, лига говорила о желании ускорить игру. Но судьи постоянно смотрят «кино», затягивая матчи. Вчера получили очередной скандал»

Бывший арбитр Юрий Карандин считает, что КХЛ занимается непродуманными реформами, не замечая проблем с судейством.

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