Олейник призвал Папина не расслабляться при подготовке к бою с Чилембой

В бою с малавийцем Айзеком Чилембой всегда было достаточно тяжело, поэтому российскому боксеру Алексею Папину нельзя расслабляться, а готовиться к бою надо как с самым сильным и сложным соперником, заявил в беседе с «Известиями» 13 мая боец MMA Александр Олейник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии