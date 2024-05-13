Олейник призвал Папина не расслабляться при подготовке к бою с Чилембой

В бою с малавийцем Айзеком Чилембой всегда было достаточно тяжело, поэтому российскому боксеру Алексею Папину нельзя расслабляться, а готовиться к бою надо как с самым сильным и сложным соперником, заявил в беседе с «Известиями» 13 мая боец MMA Александр Олейник.