ИИ на перепутье: замедлить развитие или победить Китай?

Американская дискуссия о том, насколько опасно стремительное развитие искусственного интеллекта, за несколько дней вышла далеко за пределы технологической отрасли.
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""Американская дискуссия о том, насколько опасно стремительное развитие искусственного интеллекта,"" ===================================== Это всего лишь попытка ОГРАНИЧИТЬ "СВЕТЛЫЕ силы"... только и всего... Достаточно вспомнить, ВОПЛИ СИОНИСТОВ евреев, (глобалистов)... о "мировом потеплении"... Ковид, о не хватке нефти, о переселении... о "мировом голоде"... и тд. и т.п. .... НО!... как только У сионистов появилась Ядерная бомба... ОНИ тут же продемонстрировали всему МИРУ (сжигая в ядерном огне, женщин и детей, двух японских городов)... что пойдут на ЛЮБЫЕ убийства... ради СВОЕЙ ВЛАСТИ и благополучия... ТАК И с ЭТИМ ИИ... ПРОСТО это ЗЛО (сионизм)... необходимо лишить МОНОПОЛИИ на владение этими технологиями... и лишить их монополии на МИРОВЫЕ СМИ.