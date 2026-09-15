Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 119 подписчиков

ИИ на перепутье: замедлить развитие или победить Китай?

ИИ на перепутье: замедлить развитие или победить Китай?

Американская дискуссия о том, насколько опасно стремительное развитие искусственного интеллекта, за несколько дней вышла далеко за пределы технологической отрасли.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Тан

""Американская дискуссия о том, насколько опасно стремительное развитие искусственного интеллекта,"" ===================================== Это всего лишь попытка ОГРАНИЧИТЬ "СВЕТЛЫЕ силы"... только и всего... Достаточно вспомнить, ВОПЛИ СИОНИСТОВ евреев, (глобалистов)... о "мировом потеплении"... Ковид, о не хватке нефти, о переселении... о "мировом голоде"... и тд. и т.п. .... НО!... как только У сионистов появилась Ядерная бомба... ОНИ тут же продемонстрировали всему МИРУ (сжигая в ядерном огне, женщин и детей, двух японских городов)... что пойдут на ЛЮБЫЕ убийства... ради СВОЕЙ ВЛАСТИ и благополучия... ТАК И с ЭТИМ ИИ... ПРОСТО это ЗЛО (сионизм)... необходимо лишить МОНОПОЛИИ на владение этими технологиями... и лишить их монополии на МИРОВЫЕ СМИ.