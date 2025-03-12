Горбачёв и разрушение советской цивилизации Последняя надежда СССР10 марта 1985 года после тринадцатимесячного правления умер генсек Константин Черненко.
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Горбачёв и разрушение советской цивилизации Последняя надежда СССР10 марта 1985 года после тринадцатимесячного правления умер генсек Константин Черненко.
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