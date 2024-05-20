Госнаграды вручили 110 добровольцам из отрядов «БАРС»

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС РФ Александр Туляганов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим добровольческих отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр».
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