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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель «Кадиллака»: «В Баку у болида будет несколько аэродинамических обновлений. Перес получит новый мотор»

Руководитель «Кадиллака» Марцин Будковский рассказал о планах команды на Гран-при Азербайджана . «Мы привезем несколько новых аэродинамических элементов, чтобы протестировать их в практике, поскольку мы продолжаем развивать машину этого года.

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