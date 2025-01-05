Пушилин: военкор Мартемьянов оказывал помощь и поддержку жителям ДНР

Фото из личного архива Александра Мартемьянова Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, который погиб в результате атаки дрона ВСУ, всегда оказывал помощь жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил РЕН ТВ глава региона Денис Пушилин.
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