США потребовали от Ирана подтвердить открытость Ормузского пролива и гарантировать безопасность судов

Администрация президента США направила Ирану требование публично подтвердить, что Ормузский пролив останется открытым для международного судоходства, а также обязаться прекратить атаки на коммерческие суда, проходящие через этот стратегический водный путь.
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