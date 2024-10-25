Прогноз погоды в Крыму на 25 октября

Прогноз погоды в Крыму на 25 октябряВ Симферополе +13 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +14 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +13 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +13 и пасмурноВ Ялте +16 и облачно с прояснениямиВ Алуште +16 и облачно с прояснениям.