Яков Кедми: Трамп дал Путину совет, который стал ушатом холодной воды для тех, кто понимает публичные жесты Как Россия может и должна реагировать на новые инициативы президента США После саммита НАТО в Анкаре европейские и американские вздохнули с облегчением: Трамп наконец-то пришел в себя и встал на «правильную сторону».
Яков Кедми: Трамп дал Путину совет, который стал ушатом холодной воды для тех, кто понимает публичные жесты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
ВСУ ударили дронами по остановке автобуса в Энергодаре – есть погибшие и раненые Террористический киевский режим подверг очередной дроновой атаке город-спутник Запорожской атомной электростанции – Энергодар. Беспилотники ВСУ ударили по автобусной остановке, в результате чего погибли четыре человека, ещё столько же получили ранения различной степени тяжести. Трагедия произошла в воскресенье, 12 июля, спустя всего два дня после 13 раунда межведомственных консультаций России и МАГАТЭ в Калининграде, главной темой которых стал вопрос обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, Энергодара и прилегающих территорий. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв. «Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. Убито сразу четыре человека – две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых – тяжёлый», – сказал Лихачёв журналистам и добавил, что эскалация террора против мирных жителей города началась в конце апреля. За это время от рук киевского режима погибли 11 человек, а число пострадавших исчисляется десятками. Глава «Росатома подчеркнул, что до судеб мирных жителей Энергодара и безопасности самой станции есть дело только российской стороне, включая МИД, Минобороны, Росгвардию, Ростехнадзор и «Росатом». «Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой «евро-политкорректности» либо предпочитают просто игнорировать происходящее. То, что произошло сегодня утром – идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договорённостям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара», – сказал Лихачёв. Несколькими часами позже Энергодар пережил ещё одну трагедию. Неонацисты целенаправленно обстреляли гражданский автомобиль «Лада», в салоне которого находились женщина и двое мужчин – все они погибли. Удар был нанесён в районе КПП-2. «Но даже после удара противник не остановился. Другие FPV-дроны продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно эвакуировать погибших. Это бесчеловечно. В результате проведения операции по эвакуации тел погибших было уничтожено три БПЛА. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших», – сообщил градоначальник Энергодара Максим Пухов. Двумя днями украинский дрон взорвался рядом с детским отделением на территории медсанчасти Энергодара, а ещё два беспилотника сожгли два продовольственных магазина на территории города. К счастью, никто не пострадал. В июне директор департамента СМИ и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные дроновые атаки со стороны киевского режима, в результате которых была разрушена электроподстанция «Луч» и повреждена электроподстанция «Радуга», сказала: «Помимо физической угрозы, создаваемой регулярными обстрелами, на сотрудников ЗАЭС и членов их семей, включая детей, оказывается постоянное психологическое давление, на их имя продолжают поступать сообщения спецслужб Украины, содержащие угрозы их жизни и здоровью. И, судя по всему, киевский режим не намерен отказываться от инициированной им политики запугивания и изматывающего шантажа персонала станции. С момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьёй» наша страна прилагает значительные усилия, направленные на создание не только надлежащих условий работы персонала станции, но и на повышение социально-экономического уровня жизни в Энергодаре, восстановление соответствующей инфраструктуры. Мы делаем всё необходимое для того, чтобы проживающие там люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты». Напомним, что Следственный комитет РФ проводит мониторинг преступлений против мирных жителей и инфраструктуры РФ, совершаемых Украиной и другими недружественными государствами. Сотрудникам ведомства предстоит установить детали преступлений, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. На заглавном фото: Последствия дроновой атаки ВСУ на Энергодар, июль 2026 года
Ответить
1 м.
Юрий Ильинов
Фронт посыпался: ВС РФ выбили ВСУ с берега Оскола и забирают Купянск Военный эксперт Валерий Ширяев сообщил о том, что ключевой плацдарм ВСУ «схлопнулся». Он подчеркнул, что ВС РФ активно наступают в Купянске и на восточном берегу Оскола. Российские войска усилили наступление в районе Купянска и продвинулись на обоих берегах реки Оскол. Военный эксперт Валерий Ширяев сообщил, что украинские подразделения почти полностью оставили позиции на восточном берегу. Также они постепенно отходят из городской застройки. По оценке эксперта, плацдарм ВСУ восточнее Оскола практически исчез. Между Купянском-Узловым и Ковшаровкой зона присутствия ВСУ также сократилась. Однако некоторые украинские подразделения там ещё остаются. Министерство обороны РФ сведения об изменении линии фронта в Купянске не комментировало. «Могу констатировать, что на этой неделе практически исчез плацдарм ВСУ на восточном берегу Оскола. Никаких окружений я не вижу, просто украинцы, видимо, не имея сил сопротивляться на плацдарме, вышли за Оскол, и плацдарм схлопнулся», – рассказал Ширяев. Наступление ВС РФ ведётся небольшими штурмовыми группами при поддержке беспилотников, артиллерии и авиации. Подразделения постепенно проникают на позиции противника, накапливают силы и после этого переходят к атаке. Ширяев подчеркнул, что сопротивление ВСУ на участке ослабло по сравнению с зимним периодом, когда украинские войска пытались контратаковать. Эксперт также связал отступление с переброской резервов на север Харьковской области. «Совершенно очевидно, что украинский генерал Драпатый вынужден был оттуда снимать резервы и перебрасывать на север. Это прямое следствие. Отступление из Купянска началось уже не первую неделю, оно идёт планомерно, это не бегство, они потихоньку пятятся», – добавил эксперт. эксперт раскрыл план взятия ключевых участков фронта,
Ответить
1 м.
Свежие комментарии