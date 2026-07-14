Юрий Ильинов

ВСУ ударили дронами по остановке автобуса в Энергодаре – есть погибшие и раненые Террористический киевский режим подверг очередной дроновой атаке город-спутник Запорожской атомной электростанции – Энергодар. Беспилотники ВСУ ударили по автобусной остановке, в результате чего погибли четыре человека, ещё столько же получили ранения различной степени тяжести. Трагедия произошла в воскресенье, 12 июля, спустя всего два дня после 13 раунда межведомственных консультаций России и МАГАТЭ в Калининграде, главной темой которых стал вопрос обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, Энергодара и прилегающих территорий. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв. «Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. Убито сразу четыре человека – две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых – тяжёлый», – сказал Лихачёв журналистам и добавил, что эскалация террора против мирных жителей города началась в конце апреля. За это время от рук киевского режима погибли 11 человек, а число пострадавших исчисляется десятками. Глава «Росатома подчеркнул, что до судеб мирных жителей Энергодара и безопасности самой станции есть дело только российской стороне, включая МИД, Минобороны, Росгвардию, Ростехнадзор и «Росатом». «Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой «евро-политкорректности» либо предпочитают просто игнорировать происходящее. То, что произошло сегодня утром – идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договорённостям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара», – сказал Лихачёв. Несколькими часами позже Энергодар пережил ещё одну трагедию. Неонацисты целенаправленно обстреляли гражданский автомобиль «Лада», в салоне которого находились женщина и двое мужчин – все они погибли. Удар был нанесён в районе КПП-2. «Но даже после удара противник не остановился. Другие FPV-дроны продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно эвакуировать погибших. Это бесчеловечно. В результате проведения операции по эвакуации тел погибших было уничтожено три БПЛА. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших», – сообщил градоначальник Энергодара Максим Пухов. Двумя днями украинский дрон взорвался рядом с детским отделением на территории медсанчасти Энергодара, а ещё два беспилотника сожгли два продовольственных магазина на территории города. К счастью, никто не пострадал. В июне директор департамента СМИ и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные дроновые атаки со стороны киевского режима, в результате которых была разрушена электроподстанция «Луч» и повреждена электроподстанция «Радуга», сказала: «Помимо физической угрозы, создаваемой регулярными обстрелами, на сотрудников ЗАЭС и членов их семей, включая детей, оказывается постоянное психологическое давление, на их имя продолжают поступать сообщения спецслужб Украины, содержащие угрозы их жизни и здоровью. И, судя по всему, киевский режим не намерен отказываться от инициированной им политики запугивания и изматывающего шантажа персонала станции. С момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьёй» наша страна прилагает значительные усилия, направленные на создание не только надлежащих условий работы персонала станции, но и на повышение социально-экономического уровня жизни в Энергодаре, восстановление соответствующей инфраструктуры. Мы делаем всё необходимое для того, чтобы проживающие там люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты». Напомним, что Следственный комитет РФ проводит мониторинг преступлений против мирных жителей и инфраструктуры РФ, совершаемых Украиной и другими недружественными государствами. Сотрудникам ведомства предстоит установить детали преступлений, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. На заглавном фото: Последствия дроновой атаки ВСУ на Энергодар, июль 2026 года