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Старик, выходи драться! Даня Милохин вызвал на бой на кулаках Соловьева

Старик, выходи драться! Даня Милохин вызвал на бой на кулаках Соловьева

Вот для меня, честно, не существует большего дебила в нашей стране, чем этот Даня Милохин.

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Комментарии
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tandem_08 Смирнов
Вот уж действительно &quot;аборт внеплановый, жертва пьяной акушерки&quot; (прошу прощения у акушерок, я их уважаю)
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16 час.
В В
У-у, отродье! Единственная реакция нормального человека при взгляде на это у*бище - сжатые кулаки. Ты от одного взгляда Соловьёва на ринге нагадишь в свои кружевные трусики, петух боевой.
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16 час.
Валерий Вадимов
зато педрилообразный греф выставил его ,как образец для подрастающего поеоления
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12 час.

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