Старик, выходи драться! Даня Милохин вызвал на бой на кулаках Соловьева

tandem_08 Смирнов Вот уж действительно "аборт внеплановый, жертва пьяной акушерки" (прошу прощения у акушерок, я их уважаю)

В В У-у, отродье! Единственная реакция нормального человека при взгляде на это у*бище - сжатые кулаки. Ты от одного взгляда Соловьёва на ринге нагадишь в свои кружевные трусики, петух боевой.