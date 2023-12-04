Вот для меня, честно, не существует большего дебила в нашей стране, чем этот Даня Милохин.
Старик, выходи драться! Даня Милохин вызвал на бой на кулаках Соловьева
Комментарии
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tandem_08 Смирнов
Вот уж действительно "аборт внеплановый, жертва пьяной акушерки" (прошу прощения у акушерок, я их уважаю)
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16 час.
В В
У-у, отродье! Единственная реакция нормального человека при взгляде на это у*бище - сжатые кулаки. Ты от одного взгляда Соловьёва на ринге нагадишь в свои кружевные трусики, петух боевой.
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16 час.
Валерий Вадимов
зато педрилообразный греф выставил его ,как образец для подрастающего поеоления
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12 час.
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