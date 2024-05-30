Военный эксперт Алехин: ВС России берут Волчанск в «клещи» с трех сторон

Силы ВС России продолжают активное наступление на город Волчанск, беря его со всех сторон в «клещи». Согласно военному эксперту Геннадию Алехину, армии киевского режима будет сложно удержать этот населенный пункт из-за окружения.
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