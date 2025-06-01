CMLS: белок GADD45A защищает от гипертрофии миокарда

Ученые из Университета Барселоны установили, что белок GADD45A играет ключевую роль в защите миокарда от патологической гипертрофии, воспаления и фиброза — процессов, которые приводят к развитию сердечной недостаточности.
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