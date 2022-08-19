ТСН24

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Алексеева
    Реально надо что то делать о образованием и воспитанием. Родители должны полностью нести ответственность за воспитани...В центре Тулы ван...
  • Наталия Шулепова
    думаю их нарушают во всех больницах и поликлинниках, и не только инвалидовВ тульской горбол...
  • Питер Эсклянов
    В первую очередь наказанию подлежат владельцы этого заведения, выписать такой штраф чтобы медом не казалось! Во-вторы...И снова секс в об...

В 2022 году в Тульской области выявили 100 случаев браконьерств

В 2022 году в Тульской области выявили 100 случаев браконьерств

За семь месяцев текущего года на территории Тульской области зафиксировано 100 случаев браконьерств. Об этом стало известно на брифинге по открытию сезона охота, который проходит сегодня, 19 августа, передает корреспондент Тульской службы новостей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх