В 2022 году в Тульской области выявили 100 случаев браконьерств

За семь месяцев текущего года на территории Тульской области зафиксировано 100 случаев браконьерств. Об этом стало известно на брифинге по открытию сезона охота, который проходит сегодня, 19 августа, передает корреспондент Тульской службы новостей.
За семь месяцев текущего года на территории Тульской области зафиксировано 100 случаев браконьерств. Об этом стало известно на брифинге по открытию сезона охота, который проходит сегодня, 19 августа, передает корреспондент Тульской службы новостей.
Свежие комментарии