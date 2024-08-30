Ливия: турецкие военнослужащие теперь будут чувствовать себя как дома

12 августа Президент Турции Реджеп Эрдоган представил парламенту меморандум о взаимопонимании (MoU) относительно статуса турецких вооружённых сил, дислоцированных в Ливии в соответствии с подписанным несколькими годами ранее соглашением о сотрудничестве в области безопасности.