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    Пограничным войскам - быть !Так нужны ли нам ...
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Так нужны ли нам пограничные войска или есть ещё время позаниматься арифметикой?

Так нужны ли нам пограничные войска или есть ещё время позаниматься арифметикой?

Для тех, кто не понял с первого раза. Второе чтение. Когда в России появятся погранвойска   Странная болезнь поражает наших чиновников.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И голосовать надо , писать в ГД коллективные письма
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1 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Ельцинским прихвостняям разрушить и ликвидировать погранвойска было легко, а вот создать вновь ПВ России и закрыть границу на замок тяжело. Они уже втянулись грабить русурсы России и и скупать недвижимость за &quot;бугром&quot;
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1 час.
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Alexander Dzhulay
Пограничным войскам - быть !
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59 мин.

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