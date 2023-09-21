Так нужны ли нам пограничные войска или есть ещё время позаниматься арифметикой?
Для тех, кто не понял с первого раза. Второе чтение. Когда в России появятся погранвойска
Странная болезнь поражает наших чиновников.
Комментарии
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И голосовать надо , писать в ГД коллективные письма
Ельцинским прихвостняям разрушить и ликвидировать погранвойска было легко, а вот создать вновь ПВ России и закрыть границу на замок тяжело. Они уже втянулись грабить русурсы России и и скупать недвижимость за "бугром"
Пограничным войскам - быть !
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