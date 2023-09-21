Так нужны ли нам пограничные войска или есть ещё время позаниматься арифметикой?

СЕ

Сергей ЕВ

Ельцинским прихвостняям разрушить и ликвидировать погранвойска было легко, а вот создать вновь ПВ России и закрыть границу на замок тяжело. Они уже втянулись грабить русурсы России и и скупать недвижимость за "бугром"