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Светлее в три раза: в Колпино завершился главный проект 2026 года по обновлению уличного освещения

Светлее в три раза: в Колпино завершился главный проект 2026 года по обновлению уличного освещения

Представители администрации Петербурга отчитались об окончании крупнейшей в 2026 году программы по модернизации уличного света на территории Колпино.

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