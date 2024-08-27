В схроне ВСУ обнаружены готовые к применению химические вещества

Российские военные обнаружили в схроне ВСУ вещества на основе сильного токсиканта нитрата таллия, готовые к применению, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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