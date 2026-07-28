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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» заплатит 30 млн рублей «Адмиралу» за Шэна («Матч ТВ»)

Стал известен размер денежной компенсации, которую « Динамо » заплатит « Адмиралу » за Павла Шэна . 26-летнего форварда ранее обменяли в московский клуб на спортивные права на Семена Дер-Аргучинцева и компенсацию.

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