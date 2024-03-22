Задержан житель Томской области, который похитил у знакомого 1 млн рублей и спрятал деньги в огороде

В дежурную часть отделения полиции «Первомайское» МО МВД России «Асиновский» Томской области поступило сообщение от жителя посёлка Новый о том, что из его автомобиля похищены денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей.
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