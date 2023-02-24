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ВМС США: в состав экипажей подводных лодок войдут специалисты по кибервойне

Командующая морскими информационными силами вице-адмирал ВМС США Келли Эшбах заявила, что пилотные проекты, запущенные в прошлом году, по изучении возможностей специалистов по информационной войне в операции подводных лодок, дали свои результаты.

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