Ученые ИКИ РАН: Магнитная буря среднего уровня ожидается вечером

Магнитная буря среднего уровня ожидается на Земле вечером 2 августа. Об этом сообщили в Телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии