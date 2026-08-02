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Ученые ИКИ РАН: Магнитная буря среднего уровня ожидается вечером

Ученые ИКИ РАН: Магнитная буря среднего уровня ожидается вечером

Магнитная буря среднего уровня ожидается на Земле вечером 2 августа. Об этом сообщили в Телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

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