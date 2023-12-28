Военнослужащие группировки войск «Юг» награждены государственными наградами за освобождение населенного пункта Марьинка

Ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты VI степени военнослужащим вручил замкомандующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров.
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