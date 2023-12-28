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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Юг» награждены государственными наградами за освобождение населенного пункта Марьинка

Военнослужащие группировки войск «Юг» награждены государственными наградами за освобождение населенного пункта Марьинка

Ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты VI степени военнослужащим вручил замкомандующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров.

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