В Ростовской области открыли памятник землякам, погибшим в зоне специальной военной операции

Изваяние появилось в посёлке Усть-Донецком на мемориале "Скорбящий воин".В субботу, шестого мая, в мемориальном комплексе "Скорбящий воин" в посёлке Усть-Донецкий открыли памятник погибшим участникам спецоперации и других локальных конфликтом.
Изваяние появилось в посёлке Усть-Донецком на мемориале "Скорбящий воин".В субботу, шестого мая, в мемориальном комплексе "Скорбящий воин" в посёлке Усть-Донецкий открыли памятник погибшим участникам спецоперации и других локальных конфликтом.
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