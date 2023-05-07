Царьград

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В Ростовской области открыли памятник землякам, погибшим в зоне специальной военной операции

В Ростовской области открыли памятник землякам, погибшим в зоне специальной военной операции

Изваяние появилось в посёлке Усть-Донецком на мемориале "Скорбящий воин".В субботу, шестого мая, в мемориальном комплексе "Скорбящий воин" в посёлке Усть-Донецкий открыли памятник погибшим участникам спецоперации и других локальных конфликтом.

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