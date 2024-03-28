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ГТРК Татарстан

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В Челнах женщина отдала лжеброкерам 4 млн рублей

В Челнах женщина отдала лжеброкерам 4 млн рублей

Женщина из Набережных Челнов потеряла свыше трех миллионов рублей, вкладывая их в аферу. В течение четырех месяцев она брала кредиты и переводила деньги мошенникам, думая, что инвестирует в реальный бизнес.

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