В Челнах женщина отдала лжеброкерам 4 млн рублей

Женщина из Набережных Челнов потеряла свыше трех миллионов рублей, вкладывая их в аферу. В течение четырех месяцев она брала кредиты и переводила деньги мошенникам, думая, что инвестирует в реальный бизнес.
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