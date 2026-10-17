Рыбная солянка — суп непростой, требующий вдумчивого подхода и правильных ингредиентов. Бульон для рыбной солянки должен быть крепким, насыщенным, поэтому для его приготовления мы берем мелкую рыбешку, которая может похвастаться большим количеством мелких косточек, обеспечивающих наваристость.