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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Кругом айзерыНовый ресторан Эм...
  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...

Харизматичный ресторанчик с честной и самобытной кухней: One Chef Studio на Петровке

Харизматичный ресторанчик с честной и самобытной кухней: One Chef Studio на Петровке

В центре Москвы, на Петровке, 30 открылся новый концептуальный проект One Chef Studio. Здесь трое друзей-шефов — Андрей Соколов (“Птицы и пчелы”, Sempre, “Галки”, Soho Family), Жан Утеулиев (Soho Family) и Константин Шуралев (“Гусятникофф”, “Рыбный базар”, “Волна”, “Бочка”, кафе “Дружба”) — воплощают свои кулинарные идеи в формате, который они называют «ресторанчик».

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