Харизматичный ресторанчик с честной и самобытной кухней: One Chef Studio на Петровке

В центре Москвы, на Петровке, 30 открылся новый концептуальный проект One Chef Studio. Здесь трое друзей-шефов — Андрей Соколов (“Птицы и пчелы”, Sempre, “Галки”, Soho Family), Жан Утеулиев (Soho Family) и Константин Шуралев (“Гусятникофф”, “Рыбный базар”, “Волна”, “Бочка”, кафе “Дружба”) — воплощают свои кулинарные идеи в формате, который они называют «ресторанчик».