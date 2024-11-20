Знакомьтесь, Аглая — первый персонаж Honkai: Star Rail пути Памяти Ей предстоит собр...

Знакомьтесь, Аглая — первый персонаж Honkai: Star Rail пути ПамятиЕй предстоит собрать героев этого мира и вновь отправиться с ними в бесконечное путешествие, чтобы свергнуть богов, вернуть священное пламя и возщродить умирающий АмфореусЧитать дальше → источник#Honkai_Star_Rail.